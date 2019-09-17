الدفاع الأمريكية: واشنطن ستدعو تركيا لشراء أسلحتها بدلا من الروسية

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستدعو تركيا لشراء منتجاتها بدلا من الروسية "سو-35" و"سو-57".
واشنطن - سبوتنيك. قال رود خلال ندوى بشأن الدفاع الصاروخي "هذا هو الاتجاه الذي سندعو فيه تركيا للتحرك [اتخاذ قرار] لصالح الأسلحة التي تنتجها الولايات المتحدة، والتي تأخذ في الاعتبار التوافق. لكن، بالطبع، تركيا بلد مستقل ويمكنها اتخاذ القرارات الخاصة بها. لكننا مستعدون للدخول في شراكة معهم في هذا الصدد".
إف 35 سو35
© SPUTNIK . VLADIMIR ASTAPKOVICH
الدفاع الأمريكية: لن تحصل تركيا على "إف 35" بسبب "إس 400" الروسية
جاء ذلك تعليقا على سؤال حول كيفية تأثير شراء تركيا المحتمل للمقاتلات الروسية على التعاون العسكري الأمريكي مع أنقرة.
ولم يحدد نائب وزير الدفاع الأمريكي ما يمكن لواشنطن أن تعرضه على أنقرة بهذا الصدد.
هذا وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى معرض "ماكس-2019" الجوي، يوم 27 آب/ أغسطس الماضي، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-35" و"سو-57" الروسية، ورد عليه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بوجود هذه الإمكانية. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع أيضا، أثناء المفاوضات بين الطرفين. وقال أردوغان إن تركيا وروسيا تتباحثان حول توريد "سو-57" إلى تركيا.
وبعد إلغاء واشنطن صفقة تزويد أنقرة بمقاتلات "إف-35"، ردا على شراء تركيا منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400" يبدي الجانب التركي اهتماما بهذا النوع من المقاتلات.
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