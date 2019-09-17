حمدوك يؤكد استعداد السودان للتعاون مع الجامعة العربية

أكد د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء استعداد السودان للتعاون مع الجامعة العربية في إطار العمل العربي المشترك، معربا عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده في دعم قضايا السودان.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بالسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي قدم التهنئة لرئيس الوزراء على تكليف الشعب السوداني له ولحكومته في تولي مهام الحكومة المدنية الانتقالية .

وأوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح لـ(سونا) أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن السودان سيقوم بدوره الفاعل والإيجابي في إطار العمل العربي المشترك .

وأبان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد الاستعداد الكامل لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يعين الحكومة الانتقالية على تحقيق أهدافها المرجوة.