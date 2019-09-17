أبو الغيط: الجامعة العربية تدين الهجمات التي تعرضت لها السعودية

أدان الامين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط في المملكة العربية السعودية، واعتبره عمل غير مسبوقة يعقد المشهد في المنطقة العربية، وقال ان الجامعة العربية ترفض بشكل مطلق وتقف مع المملكة العربية السعودية.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء، د.عبدالله حمدوك حرص السودان على أن يضطلع بدوره الفاعل والبناء في إطار العمل العربي المشترك.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، في تصريحات صحافية عقب اللقاء ان ابو الغيط أكد استعداد جامعة الدول العربية لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يمكن حكومة الفترة الانتقالية من تحقيق أهدافها المنشودة.

وأشار ابو الغيط في مؤتمر صحافي مشتركة مع وزير الخارجية السودانية، بالخرطوم اليوم "الثلاثاء"، أن الجامعة على استعداد اذا طلبت السعودية عقد اجتماع ستجد الجامعة تقف إلى جانبها.

وتعهد ابو الغيط ان تبذل الجامعة العربية جهود مكثفة مع شركائها الدول العربية والدولي لإعفاء ديون السودان الخارجية.

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واضاف أن الجامعة العربية ستقدم الدعم اللازم للسودان عبر مشاريع وبرامج وآليات المنظمة التنموية.

والتقى أبو الغيط رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وبشأن سد مفاوضات سد النهضة التي تجري حاليا بالقاهرة، قال "ابوالغيط" أن الامة العربية تؤيد مصر والسودان في كثير من مطالبهم المشروعة.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبدالله، أن السودان يسعى عبر مشاريع المنظومة العربية للعمل على الإعمار وتحقيق الامن الغذائي للمنطقة العربية.