مجلس الوزراء يتعهد بمعالجة أزمة الخبز

برر مصدر مطلع تجدد أزمة الخبز التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية بإنخفاض إنتاج ثلاث مطاحن لأسباب لوجستية خاصة بها، وأكد إلتزام شركتيين بحصصهما اليومية في العاصمة والولايات.

وكشف أن إستهلاك ولاية الخرطوم اليومي من الدقيق يصل إلى 47 ألف جوال يومياً والموزع فيها يقدر بنحو 39 ألف جوال وأكد أن الفاقد يصل إلى نحو 8 ألف جوال في اليوم.

وأكد المصدر لصحيفة "باج نيوز" أن استهلاك الولايات اليومي للدقيق يصل إلى 53 ألف جوال غير أن الموزع يقدر بنحو 46 الف جوال بفقدان 7 ألف جوال في اليوم، وأشار إلى أن جملة الفاقد في العاصمة والولايات تُقدر يومياً بنحو 15 ألف جوال بينما يصل الموزع 85 إلى ألف جوال يومياً.

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وفي سياق مُتصل تداول مجلس الوزراء السوداني في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء ، د. عبد الله حمدوك حول المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معاش الناس المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات .

ووعد وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر بشير مانيس بأن يتخذ مجلس الوزراء تدابير وإجراءات عاجلة لمقابلة ومعالجة هذه المشاكل التي تواجه الناس في حياتهم اليومية، بحسب الوكالة الرسمية السودانية للأنباء.

وأكد استعداد الحكومة لمعالجة هذه المشكلات التي تواجه بداية العام الدراسي بما يُمكن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم والعودة إلى منازلهم دون معاناة وذلك حتى يتفرغ الطلاب للتحصيل الأكاديمي.