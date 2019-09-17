أدان وزير الدولة الإمارات المتحدة لشؤون الخارجية "أنور قرقاش" اليوم الثلاثاء الهجوم على المنشآت النفطية أرامكو السعودية، معتبرا ذلك بأنه "تصعيد خطير".
وأضاف في تغريدة: "نقلا عن الحرب في اليمن لتبرير الإرهاب وهجوم غير مسبوق على منشآت أرامكو مرفوض تمامًا.
ونوه: "أن كل دولة عربية ومسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن تقف إلى جانب السعودية وأمن واستقرار المنطقة".
وكان قرقاش قد صرح سابقًا أن الهجوم الإرهابي "يستهدفنا جميعًا".
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت في وقت مبكر طبيعة التحديات التي تلوح في الأفق واختارت بمسؤولية الانضمام إلى المملكة العربية السعودية، قائلًا إن الرياض وأبو ظبي يتشاركان في نفس المصير.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت يوم الاثنين إنها ستدعو خبراء دوليين من بينهم الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيقات في الهجمات ضد منشآت نفط أرامكو في بقيق وخريص.
وتعهدت بأن تتخذ المملكة "جميع الإجراءات اللازمة" في أعقاب التحقيقات من أجل ضمان استقرارها وأمنها.
وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأسلحة الإيرانية استخدمت في الهجوم.
وقالت الوزارة أن الهجوم قبل كل شيء استهدف إمدادات النفط العالمية ووصفته بأنه امتداد لأعمال معادية سابقة ضد محطات ضخ النفط في مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير دولة الإمارات: هجوم أرامكو "تصعيد خطير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.