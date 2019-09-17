تكوين لجنة للبحث عن المفقودين في فض الاعتصام

إتفق مجلس السيادة وجهاز المخابرات العامة على تكوين لجنة مشتركة تضم كل الجهات ذات الصلة للبحث عن المفقودين عقب فض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بعد شهرٍ من صدور قرار تكوينها أمام مجلس السيادة..

وبحث عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، اليوم الثلاثاء، مع مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، الإجراءات والخطوات التي يتّبعها جهاز المخابرات لحل قضية مفقودي أحداث فض اعتصام القيادة العامة وما بعدها.

ودعا "الفكي " إلى العمل المُشترك بين جهاز المخابرات العامة وباقي المؤسسات الحكومية لحل قضية المفقودين، بما يُسهم في إنهاء حالة القطيعة التي تسبّب فيها النظام البائد بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

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ومن جانبه قال مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب، إن قضية المفقودين قضية إنسانية في المقام الأول قبل أن تكون قضية أمنية وسياسية.

وأضاف: " المجتمع السوداني غير متعوّد على مثل تلك القضايا وهي دخيلة عليه، ويجب معالجتها على الفور، وتقديم الضالعين في تلك القضايا إلى المحاكمة العادلة والشفافة".

وأكد دمبلاب أن جهاز المخابرات العامة يعمل على جمع المعلومات الأولية عن وقائع اختفاء المفقودين، ويُجري اتصالاته مع جميع الجهات المختصة لحل القضية بصورة نهائية، مشيرا إلى أن المخابرات على الاستعداد والتعاون مع الجهات كافة بما يخدم القضية.