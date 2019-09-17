ملك الأردن: ضم الاحتلال للمستوطنات سيكون كارثة

أوضح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني انه إذا ما مضت إسرائيل بفكرة ضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية، فستكون "كارثة" لمحاولات إيجاد حل الدولتين مع الفلسطينيين.

بعد محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال عبد الله إنه "قلق للغاية" بشأن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية.

ويقول إن ذلك "سيؤثر بشكل مباشر" على العلاقة بين إسرائيل والأردن وإسرائيل ومصر، وأن "هذه الأنواع من التعليقات هي... كارثة لأي محاولة للمضي قدمًا في حل الدولتين".

وافقت ميركل، واصفة تعهد نتنياهو بأنه "غير مفيد". وأضاف عبد الله "إننا ننظر إلى هذا بقلق بالغ".

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بضم "جميع المستوطنات" في الضفة الغربية، بما في ذلك الجيب الواقع في قلب أكبر مدينة فلسطينية، في خطوة أخيرة بدا أنها تهدف إلى تعزيز الدعم القومي في اليوم السابق للانتخابات.

يقاتل نتنياهو من أجل بقائه السياسي. في الأسابيع الأخيرة من حملته، كان يبشر بوعود متشددة تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين إلى حزب الليكود وإعادة انتخابه في تصويت لم يسبق له مثيل يوم الثلاثاء.

وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "إنني أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات " بما في ذلك "المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة لتراث إسرائيل".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل مئات اليهود الذين يعيشون تحت حراسة عسكرية مكثفة وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة، أجاب نتنياهو "بالطبع".

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يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية هذا العام، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف عقب انتخابات أبريل، مما أدى إلى حل البرلمان.

قدم نتنياهو سلسلة من التعهدات الطموحة في محاولة لحشد الدعم، بما في ذلك الوعد بضم غور الأردن، وهي منطقة حتى الإسرائيليين المعتدلين يعتبرونها إستراتيجية، ولكن يعتبرها الفلسطينيون ايضا سلة الخبز لأي دولة مستقبلية.

يزعم النقاد أن تعهدات نتنياهو، إذا تم تنفيذها، ستشعل الشرق الأوسط وتزيل أي أمل فلسطيني متبقي في إقامة دولة منفصلة. نبذ خصومه السياسيون حديثه عن الضم كحيلة انتخابية، وأشاروا إلى أنه امتنع عن ضم أي إقليم خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقد.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967.

يعيش الآن أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى حوالي 700000 مستوطن يهودي. لقد ضمت إسرائيل بالفعل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليًا. يعتبر المجتمع الدولي، إلى جانب الفلسطينيين، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.

سيكون تصويت يوم الثلاثاء إلى حد كبير استفتاء على نتنياهو، حيث اعتبر نفسه المرشح الوحيد القادر على مواجهة تحديات إسرائيل الكثيرة. لكن خصومه يقولون إن مشاكله القانونية - بما في ذلك توصية من المدعي العام بتوجيه الاتهام إليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة - تلوح في الأفق بحيث لا يستطيع تحملها.