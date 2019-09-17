القيادة السعودية تدعو رئيس الوزراء السوداني لزيارة المملكة

وناقش حمدوك وجعفر سبل تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين.
ونقل السفير السعودي تهنئة القيادة على تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وقال أيضا أن رئيس الوزراء السوداني وعد بزيارة المملكة في أقرب وقت ممكن.
وأكد حمدوك حرص حكومته على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة البلدين.
وفي غضون ذلك، بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يزور حمدوك القاهرة الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين، أي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقًا لمصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة.
وأشار مصدر دبلوماسي سوداني إلى أن رئيس الوزراء السوداني سيطلع الرئيس على آخر التطورات في بلاده بعد تشكيل الحكومة وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي. كما سيبحث الجهود المبذولة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت جامعة الدول العربية أن زيارة أبو الغيط للخرطوم كانت جزءًا من الدعم المقدم للسودان، خاصة خلال الفترة الانتقالية التي تلت توقيع الاتفاقية التاريخية بين قوات الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وأشار البيان إلى أن أبو الغيط سيناقش أيضا دور جامعة الدول العربية وتعبئة الدعم العربي للحكم الانتقالي.
وفي أنباء ذات صلة، من المقرر أن يزور حمدوك فرنسا قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
تأتي الزيارة التي يقوم بها حمدوك في الوقت الذي يحدد فيه أولوياته التي تخدم مصالح البلدين، حسبما صرح المصدر الدبلوماسي لـ "الشرق الأوسط".
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