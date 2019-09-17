فرنسا: ماكرون يعمل جاهدا لحل أزمة الخليج

اوضح مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن جهودها الدبلوماسية لحل أزمة الخليج الفارسي، قائلا ان فرنسا لا تزال تعمل خلف الكواليس قبل زيارة ماكرون للجمعية العامة للأمم المتحدة - لكنها لن تقدم مزيد من التعليقات، ولم تعلق السلطات الفرنسية على التطورات الأخيرة.

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا يوم الأحد قائلة "إن فرنسا تدين بشدة هجمات الأمس على منطقتي بقيق وخريص النفطيتين، وتعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم التوترات ومخاطر الصراع في المنطقة. من الضروري أن يتوقفوا ".

تدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي "لتحمل مسؤوليته في إدانة مرتكبي هذه الأفعال" ومواجهة المسؤولين عن الهجوم على المنشآت النفطية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نُقلت تصريحات الحكومة في وسائل الإعلام الحكومية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الثلاثاء الذي أشرف عليه الملك سلمان، والذي نُقل عن قوله إن المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن مثل هذه "الهجمات الجبانة".

وقال مجلس الوزراء إن الهجمات على حقل نفط أرامكو ومنشأة معالجة الخام الرئيسية تهدد الأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية. كررت الحكومة اتهامها باستخدام الأسلحة الإيرانية في الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.

وأدى الهجوم، الذي اعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران مسئوليته عنه، إلى تعليق 5.7 مليون برميل من الخام السعودي يوميًا وملياري قدم مكعب من الغاز.

وقد أدان وزير الخارجية الألماني بشدة الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

كما صرح هيكو ماس للصحفيين يوم الاثنين في برلين بأن "الوضع مقلق للغاية ؛ إنه في الحقيقة آخر شيء نحتاجه حاليًا في هذا الصراع".

وشدد ماس على أنه من المهم أن نحلل الموقف "بعقل رزين".

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وصرح رئيس الوزراء العراقي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو اتصل به هاتفيًا وسط توترات حادة في المنطقة بعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية.

قال عادل عبد المهدي إنه تلقى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين. لم تكن هناك تفاصيل فورية حول ما ناقشه الجانبان.

عرض المسؤولون الأمريكيون صور للأضرار التي لحقت بمصنع أبقيق لتجهيز النفط في المملكة العربية السعودية وحقل نفط رئيسي، زاعمين أن نمط الدمار يشير إلى أن الهجوم الذي وقع يوم السبت جاء إما من العراق أو إيران.

نفى العراق، موطن الميليشيات القوية المدعومة من إيران، نفيا قاطعا استخدام مجاله الجوي لشن هجوم على المملكة.

وتقول إيران إن عقد اجتماع بين رئيسي الولايات المتحدة وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر ليس على جدول الأعمال.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي اليوم الاثنين إن "هذا الاجتماع لن يحدث" ووصف التقارير التي تحدثت عن احتمال الاجتماع وجها لوجه بين دونالد ترامب وحسن روحاني بأنها مجرد "تكهنات".

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستبقى مرحبة بإجراء محادثات مع إيران. ونشر ترامب في تغريدة يوم الاحد: "الأخبار المزيفة تقول إنني على استعداد للقاء مع إيران "بلا شروط". هذا بيان غير صحيح كالعادة! "

تصاعدت التوترات التي تجتاح الخليج الفارسي إثر هجوم نهاية الأسبوع على مواقع نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية زعمت الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عنها - وهي اتهامات تنفيها طهران.