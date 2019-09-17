وزير الطاقة السعودي يعقد مؤتمرًا صحفيًا... ومصفاة بابكو البحرينية تستأنف عملها

قالت وزارة الاعلام السعودية ان وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان سيعقد مؤتمرًا صحفيا اليوم الثلاثاء في اعقاب الهجمات على منشات أرامكو في بقيق والخريص التي خفضت امدادات الشركة من النفط الخام بنحو 50 في المئة.

وكان الأمير عبد العزيز قد قال يوم الأحد أن أرامكو لديها المزيد من المعلومات للمشاركة في غضون 48 ساعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز (NOGA) أن عمليات مصفاة بابكو البحرينية لا تزال متواصلة، دون أي تأثير على توريد المنتجات النفطية للسوق المحلي في أعقاب هجمات الأسبوع الماضي ضد منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.

وصرح نوغا في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية: "جميع منشآتنا تستمر في العمل بأمان وبدون حوادث. "إننا نبقي أصحاب المصلحة الرئيسيين على اطلاع بما سنفعله استجابة لمثل هذه الحوادث وتحديث خططنا عندما تتوفر معلومات جديدة وذات صلة".

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وقال "إننا على اتصال وثيق بزملائنا في أرامكو في المنشآت المتضررة ونواصل تقييم الآثار المحتملة لعملياتنا في البحرين".

وأضاف: "أن الإمداد الخام لمصفاة بابكو لا ينقطع لتلبية المتطلبات التشغيلية للمصفاة وفقًا للتدابير المعتمدة في خطة استمرارية الأعمال.

وأضافت الوكالة أنه تم تفعيل خطط استمرارية أعمال بابكو استجابةً للحوادث التي أبلغت عنها المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر، نحن نطور هذه الخطط ونمارسها استجابة لهذه الأنواع من الحوادث."