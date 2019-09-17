انفراج أزمة السيولة والدولار يسجل شبه تساوي بالكاش والشيك مقابل الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة لصحيفة كوش نيوز نهار يوم الإثنين في عدد من البنوك والصرافات بالعاصمة السودانية الخرطوم عن توفر أوراق النقد في جميع الصرافات الألية فيما أصبحت البنوك توفر المقابل النقدي للشيكات المتوسطة فوراً، ولاحظ محرر الصحيفة عودة المواطنين والتجار لتوريد أموالهم النقدية في حساباتهم البنكية.

وكذلك كشفت جولة كوش نيوز في أسواق مختلفة مثل السيارات ومواد البناء والعقارات وغيرها عن توحد سعر السلع بالكاش والشيك ولم يعد هنالك أي فرق وذلك بسبب توفر السيولة النقدية.

ويوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 68.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.