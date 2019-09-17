صحافة نيجيريا تهاجم منافس الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شنت الصحف النيجيرية الصادرة صباح أمس الاثنين هجوما عنيفا علي الجهاز الفني ولاعلي انيمبا عقب النتيجة المخيبة للامال وتعادله أمام الهلال سلبيا في دور ٣٢ من بطولة دوري ابطال افريقيا وقالت الصحافة هناك ان مهمه بطل نيجيريا أصبحت صعبة حيث يصعب تخطي الهلال على ملعبه بأمدرمان ووسط أنصاره وأضافت صحافة نيجيريا ان الهلال شرس علي ملعبه.

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