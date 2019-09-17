مدرب جزائري في طريقه لتدريب المريخ

الخليج 365 :

على نحوٍ مفاجئ،أمنّ مجلس المريخ على التعاقد مع مدربٍ أجنبي لتولي مهمة الإشراف فنيًا على الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا لإبراهيم حسين.

وقالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال توصّل إلى اتفاقٍ حاسم مع المدرب الجزائري ـ الألماني ـ الجنسية آيت عبد المالك للعمل مدربًا للفريق.

والمدرب الجزائري آيت عبد الملك سبق وأنّ عمل مدربًا لمنتخب جنوب السودان، قبل أنّ يتمّ إعفائه، كما خاض تجربة مع منتخب بورندي، ونادي جوليبا المالي.

وأبدى آيت موافقته على تدريب المريخ، واعدًا ببناء فريقٍ قوي في المستقبل.

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وتأتي الخطوة في وقتٍ أشارت فيه المصادر إلى صدور قرارٍ بإقالة المدير الفني الحالي إبراهيم حسين من منصبه، غير أنّ ذات المصادر أوضحت أنّ القرار طي الكتمان.

و”الأحد”، وجّه مجلس المريخ اتهامًا للمدرب”إبراهومة” بقيادته تمردًا وسط الفريق ما أدى إلى الإضراب عن التدريبات في الأيام الماضية.

ومنذ السبت، دخل فريق الكرة بالمريخ في إضرابٍ عن التدريبات بسبب مطالباتٍ مالية متأخرة، وذلك قبل أيامٍ من المباريات المنتظرة في منافسة الدوري الممتاز وبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المتوّقع أنّ يصل المدرب الجزائري خلال ساعات إلى الخرطوم لتسلّم مهامه رسميًا بحسب ”باج نيوز”.