زيرو فساد : حظر 37 شخص من النظام البائد من بينهم حرم الرئيس المخلوع

كشف المثنى ابو عيسى الناطق الرسمي باسم زيرو فساد اليوم بمبر وكالة سونا للانباء عن حظر ٣٧ شخص من النظام البا ئد من بينهم زوجة الرئيس السابق وداد بابكر وكامل اسرتها ، حظر وحجز ممتاكاتها ، وتقدموا ب٧١ محاكمة عادلة.وفي السياق نفى نفيا قاطعا تقدم السدود ببلاغ ضدهم.

وفيما يتعلق بهروب عبدالرحمن الخضر قال انه مارس في عملية الفساد بنسبة ٥٠% وقام برهن كل اقسام الشرطة للبنوك، واكد اجراءاتهم لاحضاره من اي مكان يتواجد فيه الان وكشف ان متابعتهم رصدت ان الفساد بكل مؤسسات الدولة من اصغر الى اكبر مسؤول ، وجدد التزامهم بتقديم كل الفاسدين للعدالة

وشكى الخبير المالي المصرفي احمد رجب من بطء ايقاع الحكومة الجديدة في اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة تجاه النظام البائد وطالب بحل كل القوانين والقتلة كل منسوبي النظام السابق في مواقع قيادية حتى لا تتم السيطرة على ملفات الفساد ، وكشف ان ايجار السجل التجاري الذي بلغ ٢٠٠ ترليون جنيه وانتقل منه الاعفاءات الجمركية مشيرا لفساد شركة جياد حيث انها حصلت على اعفاءات وطالب بجمع كل عربات النظام السابق ووصف ازمة المواصلات الحالية مع انتشار عربات الدفع الرباعي للنظام السابق بالغبن للمواطن .