فيسبوك يعاقب صفحة نتنياهو لخرق قانون الانتخابات

عاقب فيسبوك صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه انتهك قانونًا يحظر نشر استطلاعات الرأي العام في الأيام التي سبقت الانتخابات.

كانت هذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يتخذ فيها فيس بوك إجراءات ضد صفحة نتنياهو، التي تستخدم وظيفة الدردشة الآلية للتواصل مع المتابعين. في الأسبوع الماضي كان الأمر يتعلق بانتهاك سياسة خطاب الكراهية على الشبكة الاجتماعية.

جاء الإجراء في الوقت الذي يتجه فيه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع فيما يعتبر إلى حد كبير استفتاء على نتنياهو.

في بيان يوم الثلاثاء، قال فيسبوك إنه قد علق الدردشة الآلية "لانتهاك القانون المحلي" حتى تغلق مراكز الاقتراع في وقت لاحق من اليوم.

في شريط فيديو نُشر على Facebook، وصف نتنياهو الخطوة بأنها "غير متناسبة" و"غير عادلة"، مدعيًا أن حزب الليكود التابع له مستهدف من قبل لجنة الانتخابات في البلاد.

بدأ الإسرائيليون التصويت اليوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية التي ستقرر بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة على الرغم من الاتهام بتهم الفساد الذي يلوح في الأفق.

يسعى نتنياهو، وهو القائد الذي خدم اطول مدة في التاريخ الإسرائيلي، إلى الحصول على فترة ولاية رابعة على التوالي، وخامسة إجماليا. لكنه يواجه تحديا قاسيا من قبل القائد العسكري المتقاعد بيني جانتز، الذي يدير حزبه الأزرق والأبيض الوسطي حتى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

يمكن أن يكافح كلا الحزبين لتشكيل تحالف أغلبية مع حلفاء أصغر حجمًا، مما يجبرهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية محتملة.

يصور نتنياهو نفسه كرجل دولة مؤهل بشكل فريد لقيادة البلاد في أوقات عصيبة. ويحاول غانتس أن يصور نتنياهو على أنه مثير للانقسام، ويقدم نفسه على أنه بديل صادق.

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يمثل تصويت اليوم الثلاثاء المواجهة الثانية لهذا العام بعد الانتخابات السابقة في أبريل.

بدا أن نتنياهو مهيأ للبقاء في منصبه في ذلك الوقت، مع سيطرة حلفائه التقليديين على الأحزاب اليهودية القومية والدينية المتطرفة على الأغلبية البرلمانية.

وفي وقت سابق، كان قد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين بضم "جميع المستوطنات" في الضفة الغربية، بما في ذلك الجيب الواقع في قلب أكبر مدينة فلسطينية، في خطوة أخيرة بدا أنها تهدف إلى تعزيز الدعم القومي في اليوم السابق للانتخابات.

يقاتل نتنياهو من أجل بقائه السياسي. في الأسابيع الأخيرة من حملته، كان يبشر بوعود متشددة تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين إلى حزب الليكود وإعادة انتخابه في تصويت لم يسبق له مثيل يوم الثلاثاء.

وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "إنني أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات " بما في ذلك "المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة لتراث إسرائيل".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل مئات اليهود الذين يعيشون تحت حراسة عسكرية مكثفة وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة، أجاب نتنياهو "بالطبع".

يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية هذا العام، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف عقب انتخابات أبريل، مما أدى إلى حل البرلمان.

سيكون تصويت اليوم الثلاثاء إلى حد كبير استفتاء على نتنياهو، حيث اعتبر نفسه المرشح الوحيد القادر على مواجهة تحديات إسرائيل الكثيرة. لكن خصومه يقولون إن مشاكله القانونية - بما في ذلك توصية من المدعي العام بتوجيه الاتهام إليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة - تلوح في الأفق بحيث لا يستطيع تحملها.