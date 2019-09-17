مجلس الوزراء يعلن عن تدابير لمعالجة ازمات الدقيق والوقود

أكد مجلس الوزراء، برئاسة عبد الله حمدوك، اتخاذ تدابير واجراءات عاجلة لمعالجة النقص في دقيق الخبز، والمواد البترولية. وعقد المجلس اليوم "الثلاثاء" ثان اجتماع له منذ اداء الحكومة اليمين الدستورية في مطلع سبتمبر الجاري. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر بشير مانيس في تصريحات صحفية أن الحكومة على استعداد لمواجهة الاحتياجات المعيشية الضرورية للمواطن.

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