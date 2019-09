لمحبي الرعب والإثارة.. نتفليكس تكشف عن 28 فيلمًا مخيفًا استعدادًا للهالوين

وفيما يلي قائمة بأفلام الرعب ومسلسلات التلفزيونية القادمة من نتفليكس للاحتفال بالهالوين:

أفلام ومسلسلات شهر سبتمبر

Marianne (Netflix Original)

Head Count

We Have Always Lived in the Castle

The Curse of Oak Island : Season 2

A Haunting at Silver Falls: The Return

The Last Kids on Earth (Netflix Family Original)

American Horror Story: Apocalypse

Glitch : Season 3 (Netflix Original)

In the Shadow of the Moon (Netflix Original Film)

أفلام ومسلسلات شهر اكتوبر

A.M.I.

Along Came a Spider

House of the Witch

Scream 2

Sinister Castle

In the Tall Grass (Netflix Original Film)

Creeped Out: Season 2 (Netflix Family Original)

Super Monsters : Season 3 (Netflix Family Original)

Super Monsters: Vida’s First Halloween (Netflix Family Original)

The Spooky Tale of Captain Underpants Hack-a-wee (Netflix Family Original)

Haunted : Season 2 (Netflix Original)

Fractured (Netflix Original Film)

Sinister 2

Eli (Netflix Original Film )

Daybreak (Netflix Original)

Revenge of Pontianak

Assimilate

Prank Encounters (Netflix Original)

Rattlesnake (Netflix Original Film)