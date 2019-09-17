خببيرة تجميل تحذر من عادة تفعلها النساء تضر البشرة

أكد خبراء تجميل أن الجلد الرطب أسرع بامتصاص المكونات التي تكون على تماس معه، حيث انه يعمل مثل الاسفنج.

وأضافوا أنه يمكن أن تنشأ من تجفيف البشرة، بكتيريا التي يحتمل تواجدها على المنشفة، والتي تزيد احتمال الإصابة بالبثور والمشاكل الجلدية الأخرى.

وأضاف الخبراء إن الحفاظ على رطوبة البشرة، يمكن أن يزيد من فاعلية أية مواد تستخدم للعناية بالبشرة بعد غسلها وتنظيفها.

وأوضحت خبيرة التجميل الأسترالية جوسلين بيتروني، إن البشرة تبقى رطبة لفترة قصيرة بعد الاستحمام، لذلك يجب أن نتصرف بسرعة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن مستحضرات التجميل تعمل سواء كانت البشرة جافة أو رطبة، لكن الرطوبة تعطي نتائج أفضل عند تطبيق هذه المستحضرات.

ونصحت بيتروني بتطبيق سيروم كل صباح على البشرة، يليه زيت مناسب للبشرة ومن ثم مرطب للجلد، وبالنسبة للرجال، تنصح بيتروني على ضرورة استخدام مرطب الجلد بعد الاستحمام مباشرة.

للبشرة أنواع عديدة يحتاج كل منها لعناية واهتمام خاصين، ومستحضرات ملائمة لها لتبدو أكثر جمالًا وشبابًا.

ولذلك لابد من التعرف على نوع البشرة للاهتمام بها حسب نوعها، لأن سوء اختيار المستحضر الملائم للبشرة قد يسبب الكثير من المشكلات والتي تشوه جمالها وتبهت تألقها ونضارتها.

أنواع البشرة هي: العادية، الدهنية، الجافة، الحساسة، المركبة أو المختلطة.

كما يمكن أن يتغير نوع البشرة مع مرور الوقت. حيث من الطبيعي أن يكون للشباب بشرة مختلفة عن بشرة كبار السن.

كيف تعرفين نوع بشرتك؟

1. البشرة الدهنية:

إذا كانت البشرة زيتية، ناعمة ودائمة اللمعان، معرضة بشكل كبير لظهور البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء، فهي إذًا البشرة الدهنية والتي على الرغم من صعوبة العناية بها إلا أنها مقاومة للتجاعيد حتى سنِ متقدم.

2. البشرة الجافة:

هل لديك بشرة رقيقة بمسام صغيرة وضيقة؟ هل تشعرين كثيرًا بحكة واحمرار في بشرتك وعادةً ما تتعرض للتشقق والتقشر، والحساسية خاصةً في فصل الشتاء؟

فأنت إذًا تمتلكين بشرة جافة تحتاج منك للكثير من العناية والاهتمام.

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3. البشرة العادية:

إذا كانت بشرتك خالية من الرؤوس السوداء، حب الشباب، والالتهابات. غير لامعة ومتوازنة، فأنت محظوظة عزيزتي لامتلاكك بشرة عادية من أكثر أنواع البشرة راحةً وصحةً ونضارة.

كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من العناية.

4. البشرة المركبة "المختلطة":

قد تكون البشرة المركبة واحدة من أصعب أنواع البشرة حيث يمكن أن تكون جافة أو عادية في بعض المناطق ودهنية في مناطق أخرى، مثل منطقة (الأنف، الجبين والذقن). إلا أن الكثير من الأشخاص لديهم بشرة مركبة، على شكل حرف Tوهذه البشرة تحتاج لعناية خاصة.

5. البشرة الحساسة:

هل تشعرين بحكة، احمرار، حرقة، جفاف؟ خاصةً ما إن استخدمت إحدى مستحضرات التجميل أو العناية؟ أنت إذًا من أصحاب البشرة الحساسة.

إليك هذه الطريقة المضمونة لتحديد نوع بشرتك بدقة:

اغسلي وجهك جيّدًا باستخدام الماء وغسول الوجه ثمّ جففيه بمنشفة ناعمة ونظيفة. اتركي وجهك لمدة ساعة دون وضع أي كريم أو مكياج عليه.

بواسطة منديل ورقي ناعم اضغطي على جميع المناطق في وجهك كالجبين، والأنف، والذقن، والوجنتين.

ثم تفحصي المنديل بدقة لتتبيني آثار تلك المناطق التي قمت بالضغط عليها على سطح المناديل، وسوف تستطيعين تحديد نوع بشرتك حسب النتائج التالية:

إذا وجدت آثارًا للزيوت على المنديل فإن بشرتك دهنية بكل تأكيد.

أما إذا كانت بشرتك من النوع المركّب فسوف تقتصر آثار الدهون في الظهور على بعض المناطق كالأنف والجبين أمّا باقي المناطق كالذقن والخدود مثلًا فستجدينها جافة.

أما إن لم تجدي أيّة آثار للدهون على المنديل ولاحظت أنه جاف تمامًا مع وجود القليل من القشور البيضاء فهذه دلالة على أن بشرتك جافة.

أمّا إذا ظل المنديل نظيفًا تمامًا خاليًا من الدهون والقشور فأنت محظوظة إذًا لأن بشرتك من النوع العادي والذي يعد أفضل أنواع البشرة

