بسبب السرطان.. وفاة المطرب البرتغالى روبرتو ليل

فقدت الأوساط الفنية فى كل من البرتغال والبرازيل المطرب روبرتو ليل الذى وافته المنية فى مدينة ساو باولو بالبرازيل عن عمر يناهز 68 عاما متأثرا بمرض السرطان.
وحسب صحيفة بورتوجال نيوز البرتغالية، نعى خوسيه لويس كارنيرو وزير الدولة البرتغالى لشؤون البرتغاليين بالخارج، فى تصريح لوسائل الإعلام، رحيل ليل، واصفا وفاته بأنها خسارة كبيرة للجالية البرتغالية فى البرازيل، مؤكدا أنه كان رمزا للتعايش بين الموسيقى البرتغالية التقليدية والشعبية والثقافة البرازيلية.
كما نعى عدد كبير من المسئولين وكبار الشخصيات فى البرتغال والبرازيل رحيل الممثل ومؤلف الأغانى، من بينهم حاكم ولاية ساو باولو والقنصل العام للبرتغال بالمدينة.
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