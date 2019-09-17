تعرف على سعر ومواصفات الإصدارات الجديدة من أيفون 11

أعلنت شركة ابل عن ثلاثة هواتف جديدة يوم 10 سبتمبر الماضي و هم ايفون 11 و ايفون 11 برو و ايفون 11 برو ماكس بعد العديد من التسريبات حول الهاتف.

أعلنت الشركة النسخ الجديدة التي تأتي كبديل لمجموعة هواتف ايفون للعام الماضي و همiphonexrوiphonexsوiphonexs max و في موضوعنا لليوم سنوضح مواصفات كل هاتف علي حدا و الفرق بينه و بين النسخة السابقة منه.

مواصفات هاتف ايفون 11iphone

الشاشة :يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.1 انش بجودة HD Plus

المعالج:يأتي الهاتف بمعالج جديد كليا اول مرة يظهر من شركة ابل وهو A13 Bionic المبني علي معمارية النانو 7.

الكاميرا الامامية :كاميرا امامية مزدوجة العدسة الاساسية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بينما العدسة الاضافية هي من نوعToFللتصوير ثلاثي الابعاد.

الكاميرا الخلفية:كاميرا خلفية مزدوجة العدسة الاساسية بدقة 12 ميجا بيكسل و العدسة الثانية مخصصة من اجل التصوير العريض وهي بدقة 12 ميجا بيكسل

مساحة التخزين الداخلية : يأتي الهاتف بثلاثة نسخ النسخة الاول بمساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت و النسخة الثانية بمساحة 128 جيجا بايت و النسخة الاخيرة بمساحة 256 جيجا بايت اما بالنسبة الي ذاكرة الوصول العشوائي فهي واحدة للثلاثة نسخ وهي 4 جيجا رام.

البطارية : يأتي الهاتف ببطارية بحجم 3110 وهي افضل من البطارية السابقة وتدوم لفترة اطول كما زاد العمر الافتراضي للبطارية و اصبحت تدعم الشحن السريع

مميزات اضافية لهاتف ايفون 11

تم عمل بعض التعديلات الطفيفة علي هاتف ايفون اكس ار ليظهر لنا بشكله الجديد من خلال هاتف ايفون 11 ولا تعد التحديثات شيئا جديا حيث ان كل التحديثات التي حدثت هي تحديثات سطحية ابرزها هو تحديث المعالج الي النسخة الجديدة و تغيير شكل الكاميرا الخلفية وجعلها كاميرا مزدوجة و جعل الهاتف مضادا للماء و الاتربة و اضافة بعض الالوان الاضافية للهاتف و لكن لا يوجد شئ جديد في الهاتف بشكل كلي كما قامت الشركة بتخفيض سعر الهاتف عن العام الماضي.

اصبح الهاتف يدعم الشحن العكسي " خاصية الشحن عن طريق الهاتف ملامسة هاتفين لبعض " و التي تسمي في الاندرويد بخاصية Power Share

الهاتف يأتي بطبقة حماية من نوع IP68 ضد الماء والغبار.

تم التحسين من اداء البطارية و جعلها افضل من بطارية ايفون اكس ار لتدوم لفترة اطول

تم اضافة مجموعة جديدة من الالوان للهاتف ليصبح الهاتف متوفرا بستة الوان وهم : االأسود والأبيض والأخضر والأحمر والبنفسجي والأصفر

سعر هاتف 11iphone

يأتي هاتف ايفون 11 بسعر اقل من اخيه الاصغر ايفون اكس ار حيث يأتي بسعر 699 دولار للنسخة الـ 64 جيجا بينما يأتي بسعر 749 دولار للنسخة الـ 128 جيجابايت و بسعر 849 دولار للنسخة الـ 256 جيجا بايت.

مواصفات هاتف ايفونiphone 11 Pro

الشاشة : يأتي الهاتف بشاشة من نوع اوليد بحجم 5.8 انش فقط مع نوتش امامي للكاميرا

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المعالج:يأتي الهاتف بمعالج من نوع A13 Bionic الذي يعمل بمعمارية النانو 7 كما يدعم نظام التشغيل الجديد iOS 13

الكاميرا الامامية :يأتي الهاتف بكاميرا امامية مزدوجة العدسة الاساسية بدقة 12 ميجا بيكسل و العدسة الثانية خاصة بالتصوير ثلاثي الابعاد و تدعم الكاميرا الامامية تصويرالفيديو بجودة 2160 بسرعة 60 فريم في الثانية

الكاميرا الخلفية:يأتي الهاتف و لأول مرة بكاميرا خلفية ثلاثية و الثلاثة كاميرات كل واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل الاولي هي العدسة الاساسية و الثانية خاصة بالتقريب و تقرب حتي 2x اما الثالثة فهي مخصصة للتصوير العريض او ما يعرف بـUltra Wide

مساحة التخزين الداخلية : يأتي الهاتف بثلاثة نسخ النسخة الاولي بمساحة تخزين 64 جيجابايت و الثانية بمساحة 256 جيجابايت اما الثالثة ـاتي بمساحة 512 جيجابايت مع 6 جيجا رام

البطارية:بحجم 3190 تدعم الشحن السريع كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 18 واط

مميزات اضافية لهاتف ايفون 11 برو

يأتي الهاتف هذه المرة بتعديل جديد وهام جدا لأول مرة يظهر في هواتف ايفون وهو الكاميرا الخلفية الثلاثية حيث جاء الهاتف ببعض المميزات الطفيفة الاضافية ولكن التعديل الهام التي اجرته ابل علي هاتف ايفون اكس اس هو شكل الكاميرا الخلفية وعددها.

تم عمل بعض التعديلات علي البطارية لتدوم حتي 4 ساعات استخدام متواصل.

تم جعل الكاميرا الخلفية ثلاثية بشكل مختلف وجديد تماما يظهر لأول مرة في هواتف ايفون.

تم اضافة خاصية IP68 التي تجعل الهاتف مضاد للماء و الاتربة.

سعر هاتفiphone 11 pro

يأتي الهاتف الجديد من ايفون بسعر 999 دولار للنسخة الت 64 جيجا بايت و 1149 دولار للنسخة الـ 256 جيجا بايت ام النسخة الاكبر ذات الـ 512 جيجا بايت فتأتي بسعر 1349 دولار.

مواصفات هاتف ايفون iphone 11 Pro Max.

يأتي الهاتف تقريبا بنفس مواصفات هاتف ايفون 11 برو الجديد ولكن مع بعض التغييرات في الشاشة و البطارية من حيث الحجم و المساحة ام الشكل فهو قريب جدا من شكل ايفون 11 بروا و هذه التغيرات هي :-

الشاشة :يأتي الهاتف بشاشة من نوع اوليد بحجم 6.5 بوصة و هو حجم كبير مقارنة بهاتف ايفون 11 برو

المعالج:نفس معالج ايفون 11 برو وهو A13 الجديد

البطارية:جاءت البطارية بحجم اكبر حيث اصبحت 3500 مللي امبير من نوع ليثيوم ايون التي تستمر حتي 5 ساعات عمل متواصل دون انقطاع.

سعر هاتفiphone 11 pro max

جاء الهاتف بزيادة صغيرة في السعر عن هاتف ايفون 11 برو لتصبح النسخة الـ 64 جيجا بايت بـ 1099 دولار ام النسخة الـ 256 جيجابايت بسعر 1249 و النسخة الكبري ألـ 512 جيجا بايت بسعر 1449 دولار