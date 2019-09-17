رئيس الوزراء يتوجه إلى القاهرة غداً

يتوجه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك غدا "الاربعاء" إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية ومنها إلى فرنسا للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح السفير عمر بشير مانيس لـ(وكالة السودان للانباء) أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية وسبل تقوية التعاون بين السودان وهذه الدول .
وأضاف أن هذه الزيارة تعد مؤشرا واضحا يعكس اهتمام دول العالم بالثورة السودانية وما نتج عنها من حكومة تتولى مهام الفترة الانتقالية وتقود التحول الديمقراطي المنشود.
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