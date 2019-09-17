برشلونة يخشى كسر عقد فاتي

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة تسعى لتحسين عقد أنسو فاتي النجم الموهوب الذي تألق مع الفريق الأول وجرى الاعتماد عليه في الكثير من المباريات.

ويملك فاتي عقدا مع برشلونة لمدة ثلاث سنوات ينهي في يونيو 2020 ويوجد بند لكسر العقد مقابل 100 مليون يورو وهو ما يعني أن اللاعب من السهل الرحيل إذا ما وجد الفريق الذي يمكنه دفع هذا المبلغ.

والجدير بالذكر أن رودريغو شقيق ليونيل ميسي هو وكيل أعمال اللاعب وقد حصل على 700 ألف يورو بحسب ما ذكره راديو كتالونيا نظير عقد فاتي الجديد مع البلوغرانا.

وإذا ما جرى تصعيد فاتي رسميا إلى الفريق الأول فإنه سيجري دفع مليون يورو تدريجيا للوكيل وبالتالي إن اللاعب الصاعد المنحدر من أصول غينية يمكن أن يصبح منجما بالنسبة للوكيل.

وبحسب يوروسبورت اقترب فاتي من تمثيل منتخب إسبانيا تحت 17 عاما في بطولة كأس العالم للناشئين التي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر فيما سيغيب اللاعب عن برشلونة للعب هذه المسابقة.

وإذا ما شارك فاتي في تلك البطولة فإنه من المتوقع عدم لعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد في بطولة الليغا الإسبانية في الوقت الذي أبلغ فيه اللاعب إدارة برشلونة بضرورة التحدث إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن رغبته في ارتداء قميص الماتادور والحصول على جواز سفر رسمي بجنسيته الجديدة.

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وتجدر الإشارة إلى أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة استدعى فاتي للمشاركة مع الفريق أمام بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا في ملعب “سينغال إيدونا بارك” وبالتالي جرى قيده في القائمة التي ستحوض منافسات تلك البطولة.

وتألق فاتي مع برشلونة وخاض معه 3 مباريات أمام ريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا واستطاع إحراز هدفين وصناعة آخر وهو ما زاد من فرص مشاركته مع الفريق الأول باستمرار.

ولعب الحظ دورا حاسما في ظهور فاتي بسبب الإصابة التي تعرض لها الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي منذ بداية الموسم وهو ما دفع فالفيردي للاعتماد عليه بجانب كارليس بيريز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)