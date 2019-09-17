تُخفّض عقوبة إيقاف نيمار في دوري أبطال أوروبا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» الثلاثاء خفض عقوبة إيقاف النجم البرازيليي نيمار

وبحسب يوروسبورت عن المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ثلاث مباريات إلى مباراتين.

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ووافقت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، بشكل جزئي على الاستئناف الذي تقدم به النادي وأغلى لاعب في العالم، ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد القاري للعبة (يويفا) في يونيو الماضي، بإيقاف نيمار ثلاث مباريات لانتقاده التحكيم بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبموجب القرار، سيكون نيمار قادراً على المشاركة في مباراة فريقه ضد كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى للمسابقة، علماً بأن الموسم الجديد لدوري الأبطال ينطلق مساء اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)