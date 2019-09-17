الخرطوم تعد أدلة وبراهين على انتفاء الإرهاب

أعلنت الحكومة عن تقديم أدلة وبراهين للإدارة الأمريكية تؤكد عدم وجود الإرهاب في السودان.

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وقالة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله لمصادر، أن هناك لقاءات ستجري مع مسؤولين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت أسماء إنه لم يعد هناك مبرر أمام الحركات المسلحة للاستمرار في رفع السلاح لأن النظام الذي كانت تقاتله قد سقط وإن هذه الحركات تعتبر جزءاً من قوى الحرية والتغيير، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)