اليوم محاكمة (8) متهمين بقتل الزوج عبد الصادق بولاية الجزيرة

تنعقد اليوم بولاية الجزيرة جلسة لمحاكمة ثمانية متهمين بقتل الزوج عبد الصادق اثناء وجوده بمشروعه مع مواشيه وذلك على اثر استيقاظه ليلا بحركة غير عادية وعند استطلاعه الامر اطلق عليه الرصاص مما ادى الى وفاته اثناء محاولة اسعافه.

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وكانت شرطة ولاية الجزيرة قد تمكنت من توقيف ثمانية من المتهمين رهن البلاغ المفتوح مع الادلة التي توفرت كمعروض في البلاغ وبعد الفراغ من التحريات حول البلاغ الى المحكمة.

وكانت الجلسة السابقة قد اجلت نسبة لوفاة احد ممثلي الدفاع عن احد المتهمين في البلاغ لتحدد جلسة اليوم 17/9/2019 للسير في اجراءات سماع قضية الاتهام الذي يمثله الاساتذة فضل المرجي آدم موسى وحسن محمد ادريس والامين علوب وعبد الرحمن بقاري وسليمان محمد موسى حيث يحضر اولياء الدم الجلسات, والتي سوف تتابعها صحيفة الداربحسب ما اوردت الى ان يقول القضاء كلمته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)