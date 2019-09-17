زوجة تتهم جارتها بالخيانة بذهب بستة مليار

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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تنظر محكمة الجنايات بالخرطوم وقائع البلاغ المفتوح بخيانة الامانة قامت بتدوينه زوجة متهمة جارتها بخيانة الامانة في ذهب بقيمة ستة مليارات جنيه بالقديم.
وكانت الزوجة بحسب ما اوردت صحيفة الدار قد افادت في اقوالها بانها قامت باعطاء الذهب لجارتها لحفظه وبعد مضي عدة اشهر طالبت الزوجة الجارة برد الذهب الا انها ادعت بان منزلها قد تعرض للسرقة وفقدت الذهب الخاص بجارتها وبعد تدوين البلاغ والتحري مع الجارة اكمل المتحري اجراءات البلاغ ليقوم برفعه الى المحكمة للفصل فيه.
الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)
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