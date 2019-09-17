زوجة تتهم جارتها بالخيانة بذهب بستة مليار

التاريخ: 17-سبتمبر-2019 فى : حوادث 34 مشاهدة تنظر محكمة الجنايات بالخرطوم وقائع البلاغ المفتوح بخيانة الامانة قامت بتدوينه زوجة متهمة جارتها بخيانة الامانة في ذهب بقيمة ستة مليارات جنيه بالقديم. Advertisements وكانت الزوجة بحسب ما اوردت صحيفة الدار قد افادت في اقوالها بانها قامت باعطاء الذهب لجارتها لحفظه وبعد مضي عدة اشهر طالبت الزوجة الجارة برد الذهب الا انها ادعت بان منزلها قد تعرض للسرقة وفقدت الذهب الخاص بجارتها وبعد تدوين البلاغ والتحري مع الجارة اكمل المتحري اجراءات البلاغ ليقوم برفعه الى المحكمة للفصل فيه. الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

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