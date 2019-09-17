الاعدام للمتهم بقتل سائق حافلة واصابة الكمساري

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على اثر الحادثة التي شهدتها منطقة جنوب الخرطوم بقيام نظامي بطعن كمساري وسائق حافلة الذي توفي متأثرا بجراحة ادانت محكمة الموضوع المتهم بالاعدام والتعويض بمبلغ خمسة وسبعين الف للكمساري دية جراح وذلك على اثر تحرك الحافلة بركابها وعند قيام الكمساري باخذ التعرفة من الركاب.

قام احد النظاميين باعطائه مبلغ عشرة جنيه اجرة لثلاثة واحتج النظامي على التعرفة مما ادى الى حدوث المشاجرة ليقوم النظامي باخراج سكين وتسديد طعنة للكمساري وبحسب صحيفة الدار قام على إثرها السائق بالتدخل ليصيبه النظامي بطعنة ادت الى وفاته حاول الكمساري اللحاق به الا ان احد النظاميين قام بالسيطرة عليه ومنع المزيد من الدماء وبعد صدور قرار محكمة الموضوع ايدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم حيث تولى متابعة الاجراءات الاستاذ المعروف مصطفى همت المحامي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)