تغييرات وإقالات بالجامعات اليوم

التاريخ: 17-سبتمبر-2019 فى : أخبار 112 مشاهدة وجهت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون مديري الجامعات الحكومية بفتح الجامعات في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وأعلنت انتصار عن جولات على داخليات الطلاب للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم. Advertisements وأشارت إلى أن أمر التكليف لمديري الجامعات الجدد سيصدر وفقاً للشرعية الثورية، كما حدث مع وزراء الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أنها قد أوصت بإقالة مديري الجامعات الحاليين ونوابهم ورؤساء مجالسها، وقدمتها لرئيس مجلس الوزراء، وتوقعت بأن يصدر القرار من جانبه اليوم، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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