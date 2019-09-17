قدم أهل الإعلام التهاني والتبريكات لمذيعة قناة الهلال منى الطيب وذلك بعد حصولها على الدكتوراه وبإمتياز. فقد حصلت نجمة النيل الأزرق السابقة على الدكتوراه في الإدارة من جامعة أم درمان الإسلامية تخصص تسويق. زملاء المتألقة منى الطيب قدموا لها التبريكات وعبروا عن سعادتهم بالتفوق الكبير لزميلتهم, حيث كتبت صديقتها ورفيقتها في قناة النيل الأزرق والهلال سهام عمر على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (فوز وفرحة هلال السودان مرتين اليوم أولاً بالتعادل السلبي مع فريق انيمبا النيجيري في أرضه ومعقله بملعب( ابا) رغم المؤامرات والدسائس وكل الظروف الصعبة ، فهو تعادل بطعم النصر ،،

وثانيا نيل نجمة قناة الهلال الفضائية مني الطيب الدكتوراه بإمتياز ،،الف مبروك للشعب الأزرق وكل التهاني د. منمن الجميلة النجاح يشبهك وبالتوفيق دوما بإذن الله) بحسب موقع النيلين . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة قناة الهلال منى الطيب تنال الدكتوراه بإمتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.