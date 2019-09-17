ثورة خور (أبو حبل) تهدد مدينة تندلتي

اجتاح خور “أبو حبل” أجزاء من محلية تندلتي بعد ارتفاع كبير في مناسيبه خلال الأيام الماضية. وأطلق المدير التنفيذي للمحلية العبيد تور تحذيرات، وقال لمصدر أمس، إن الخور داهم عدداً من القرى والأحياء بالمدينة خاصة في مناطق “العبيساب”، إلى جانب عزله قرية (الرواشدة) في الجزء الشمالي من المدينة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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