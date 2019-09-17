النجمة إلهام العبيد: (قوش ما كان جنبي ولا شفتو)

تصدرت تصريحات مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش قائمة أهم الأحداث بالسودان خلال اليوميين الماضيين.

وكان قوش قد قال في حوار صحفي : إنّ حقائق دوره في تغيير النظام السابق يعرفها الفاعلون الحقيقون في الحراك على الأرض وهم جنود مجهولون من لجان المقاومة في الأحياء وعدد محدود من الفاعلين السياسيين.

وأضاف: عندما أتحدث سأقول الحقائق، معظم ما هو متداول هي آراء لقائليها ولكّنها ليست الحقائق”.

ورصدت ردود أفعال نجوم المجتمع حول تصريحات مدير جهاز الأمن السابق, حيث نشرت المذيعة المعروفة إلهام العبيد صور لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أيام اعتصام القيادة وقالت عنها : (شهادتي لله قوش ده ماكان جنبي ولا شفتو ولا عيني رأته).

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وختمت إلهام تدوينتها التي حظيت باهتمام المئات من رواد مواقع التواصل ومعجبيها المتواجدين على حسابها عبر فيسبوك (كسرة: والله دي شهادة صادقين وغير منتفعين )بحسب موقع النيلين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )