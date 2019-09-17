“التربية”: إقامة امتحان الشهادة في موعده مرهون بإكمال المقررات

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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رهنت وزارة التربية والتعليم إقامة امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها بإكمال المقررات المحددة في كل الولايات حتى لا يظلم أي طالب.
وتفقد وزير التربية د.محمد الأمين التوم إدارة امتحانات السودان. وأكدت إدارة الامتحانات للوزير التزامها بالقيد الزمني المحدد للامتحان ابتداءً من تسجيل الطلاب مرورا بتجهيز أرقام جلوسهم ووضع الامتحان والكنترول والتصحيح حتى إعلان النتيجة، إلا أنها رهنت ذلك بإكمال جميع الولايات للمقررات الدراسية حتى لا يتضرر أي طالب.
واطمأن الوزير على عملية الربط الشبكي للامتحانات بالسجل المدني ووجود كاميرات المراقبة في كل مراحل الامتحانات. وأشاد الوزير بحسب صحيفة السوداني، بالإجراءات الدقيقة التي تتبعها الإدارة في جميع مراحل الامتحانات رغم التحديات التي تواجهها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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