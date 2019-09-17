فرنسا: مصر شريك أساسي لنا فى المنطقة وعلاقاتنا وثيقة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، جمعه بوزير الخارجية سامح شكري، إن العلاقة بين الشعبين المصري والفرنسي وثيقة، مؤكدًا أن مصر شريك أساسي لفرنسا في المنطقة.

وأضاف: " أكدنا من خلال المباحثات على الحل السياسي في سوريا، كما بحثنا إزالة اسم السودان عن قائمة الإرهاب".

وفي سياق آخر، قال لودريان: " نتمنى تخفيف حدة التوتر في كل الأماكن، وقدمنا مبادرات لنزع السلاح النووي الإيراني".