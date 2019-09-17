وزير الإعلام الكويتي يستقبل رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020

التقى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بمكتبه ظهر اليوم، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 أحمد إسماعيل بهبهاني، وذلك بمكتبه بالوزارة.

وتناول اللقاء الاستعدادات لمعرض الكويت للطيران 2020 والذي سيقام في الفترة من 15- 18 يناير 2020 بمطار الكويت الدولي ، وذلك تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ورؤية الكويت 2035.

وعقب اللقاء عبر بهبهاني عن شكره وتقديره لدعم وجهود وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وتوجيهات لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يعد خطوة حضارية كبيرة تخطوها الكويت في مجال الطيران، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال الطيران ، وخاصة أن دولة الكويت دائما ما تحرص على اللحاق بركب صناعة الطيران العالمي سواء في خطوط طيرانها او مطاراتها.

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واشار بهبهاني أن معرض الكويت للطيران 2020 سيشكل نقلة نوعية في مجال الطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية، بما يواكب مكانة دولة الكويت الرائدة في مجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيساهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الإقليمية والدولية . واضاف بهبهاني قد اهتمت دولة الكويت بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي ورفع كفاءة مطار الكويت الدولي الذي يعد الواجهة الحضارية للكويت والذي يشهد عددا من المشاريع الاستراتيجية والتي ستشكل نقلة نوعية لرفع كفاءة مستوى الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحركة الطيران والشحن الجوي في مطار الكويت الدولي.

وتابع أن نجاح معرض الكويت للطيران 2018 اكد قدرة دولة الكويت على استقبال مثل هذه الفعاليات الكبرى التي تساهم في جمع المهتمين بالطيران بجميع انواعه تحت سقف واحد.

ويذكر أن المعرض سوف يتضمن كل ما يخص قطاع الطيران المدني والعسكري والتجاري والخاص ومستلزمات المطارات، و سوف تقدم مصانع الطائرات أحدث ما لديها من صناعات تجارية و عسكرية، وطائرات رجال الأعمال و الإسعاف الجوي و المروحيات، إضافة إلى الأجهزة المتعلقة بالطيران من محركات و أجهزة ملاحة و مستلزمات المطارات المدنية و العسكرية.