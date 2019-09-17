رئيس الوزراء: سنناقش منح الجنسية المزدوجة لموطنو جنوب السودان

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، انه سيناقش مع حكومته منح مواطني جنوب السودان، حق الجنسية المزدوجة، والعمل على الغاء الفيزا، بين البلدين، وتعزيز الروابط بين الشعبين عن طريق فتح الحدود امام حركة التجارة.

واشار "حمدوك" في مقابلة نشرتها صحفية "الموقف" التي تصدر بجنوب السودان اليوم "الثلاثاء، إلى أن زيارته لجوبا توصلت لقرار بفتح الحدود و المعابر التجارية بين البلدين لتسهيل حركة التجارة و الناس دون اي عوائق.

وأضاف " لاتوجد لدينا خطوط حمراء ، نحن اقبلنا على جميع المسائل المطورحة بذهن مفتوحة يراعى مصلحة الشعبين".

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وقال الظروف التاريخية التي إقتضت تقسيم البلد إلى سودان وجنوب السودان، لايمكن أن نرجع لنعالج التاريخ ، لكن في مقدورنا أن نعالج المستقبل، نحن نطمح ان تكون علاقتنا متميزة لاننا حقيقة شعب واحد في دولتين.

وحول مسالة النفط والرسوم الباهظة التي تدفعها دولة جنوب السودان لعبوره عبر الاراضي السودانية، اشار "حمدوك"، طلبنا من الوزراء المعنيين ان يجلسوا مع بعض ويتناقشوا في هذه المسالة ، ونحن مقبلين علي كل هذه القضايا بذهن مفتوح يراعي مصلحة الشعبين، لاتوجد خطوط حمراء ، فنحن نستطيع ان نتعامل مع كل القضايا".

وبشان وساطة جنوب السودان في عملية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، قال: اتفقنا في اعلان جوبا واغلب بنوده مرتبطة بإجراءات بناء الثقة ، وتم وضع خارطة طريق حددت يوم 14 اكتوبر كبداية للتفاوض ونحن قبل ذلك سننجز مسالة انشاء مفوضية السلام وتسمية الوفد المفاوض والاجندة.