قوى التغيير تدفع بـ(10) مرشحين لاكمال التشكيل الوزاري

أكد عضو لجنة الترشيحات بقوى اعلان الحرية والتغيير، أحمد حضرة، ان المجلس المركزي واللجنة اجازا عشرة مرشحين لوزراتي البنى التحتية والثروة الحيوانية لاكمال التشكيل الوزاري في الحكومة الانتقالية.
وقال في تصريح خاص لـ" اخبار الخليج 365" أن اللجنة سترفع الاسماء إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال ساعات لاختيار اثنين من بين المرشحين.
وأضاف أن لجنة الترشيحات راعت في اختيار المرشحين معايير الكفاءة والاستقلالية بجانب التمثيل الجغرافي لاقاليم السودان، متوقعا أن تلتقي اللجنة برئيس الحكومة لاجاء المشاورات النهائية لاختيار الوزيرين.
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