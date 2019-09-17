مجلس السيادة الانتقالي يتجه لتعيين نائبين للرئيس

بدأ مجلس السيادة الإنتقالي في مناقشة تعيين نائبين عسكري ومدني لرئيس المجلس، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان.

وقال عضو بالسيادة، فضل حجب أسمه لـ" اخبار الخليج 365"، أن المجلس شرع فعليا في مناقشة القضية، ولايوجد خلاف حول الخطوة من حيث المبدأ بين المكون العسكري والمدني.

وأضاف مازالت المشاورات جارية لحسم، وسيترك لكل مكون اختيار من يراه مناسبا في المنصب.

وأشار المصدر إلى أن هنالك توافق كبير داخل مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين في كثير من القضايا، من بينها ادارة ملف عملية السلام مع الحركات المسلحة.