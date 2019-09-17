فضيحة تير شتيجن أمام دورتموند

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على واقعة نجم برشلونة، الحارس الألماني تير شتيجن، في ملعب سيجنال إيدونا بارك قبل موقعة بورسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم في تقرير لها: "تير شتيجن سبق وتلقى خماسية بملعب بوروسيا دورتموند عندما كان يرتدي قميص بورسيا مونشينجلادباخ".

وتابعت: "تير شتيجن لنسيان كارثة ليفربول وموقعة البديل لمانويل نوير يملك أفضل طريقة وفرصة بتحقيق شباك نظيفة اليوم وستكون الأولى بهذا الموسم".

تير شتيجن يحذر برشلونة من باكو ألكاسير

وكان الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمي فريق برشلونة تحدث قبل مواجهة دورتموند اليوم الثلاثاء في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال شتيجن في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: هذا ملعب صعب للغاية، لقد عانيت دائمًا هنا مع غلادباخ، سنحاول الفوز بالمباراة، هناك دائما ضغط في دوري أبطال أوروبا ونريد أن نتعلم من الاحداث الماضية.

واضاف: يبدأ دوري الأبطال الآن ونأمل في الدخول في المباراة الأولى بطريقة جيدة لمواجهة الالتزامات الأخرى بصورة جيدة غدا سنكون مقتنعين بما نقوم به ستكون مباراة صعبة يجب أن نكون 100٪ منذ البداية، نريد الفوز بعيداً عن الكامب نو نعلم بانه غير سهل ، لقد قمنا بالاستعداد الجيد أخر الايام وسنفعل كل شيء للفوز

وتابع: ليو ميسي يُمكن أن يساعدنا في تحقيق جميع الأهداف التي نصبو اليها نأمل أن يكون ميسي معنا قريباً يمكن أن يساعدنا في تحقيق جميع الاهداف.

وواصل: الكاسير لم يتغير مستواه كان دائماً جيد جاء إلى دورتموند للبحث عن المزيد من الدقائق ، وكانت بالنسبة له خطوة مثالية يُظهر باكو ألكاثير جودته في دورتموند لقد جاء الى هنا من أجل دقائق اللعب وعليك فقط أن ترى الأرقام التي يقدمها.