الأمين العام للجامعة العربية يصل الخرطوم

وصل إلى الخرطوم اليوم "الثلاثاء" الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يبحث خلالها دور سبل دعم السلطة الانتقالية في السودان. يجرى ابوالغيط مباحثات مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم وكيل وزارة الخارجية السودانية إلهام ابراهيم محمد.

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