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الخليج 365 :
كشف اتحاد المصارف عن استقبال البنوك توريدات كبيرة من السيولة النقدية يومياً من العملاء الأمر الذي أدى لحدوث استقرار في عمليات السحب والإيداع، مشيراً إلى وجود توريدات كبيرة من المصارف لبنك السودان المركزي.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن البنوك أصبحت قادرة على تلبية احتياجات العملاء من النقود، مشيراً إلى عودة الثقة بين العملاء والمصارف من خلال عمليات الإيداع والسحب التي عادت بصورة طبيعية، فضلاً عن التزام البنك المركزي بتلبية احتياجات المصارف.
وأكد عباس انفراج وتوفر السيولة في كل الولايات، وأضاف “التداول التجاري للسلع الآن عاد إلى طبيعته ولا يوجد ما كان متداولا بالسابق حول السعر بالكاش والشيك”.
كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد المصارف: قادرون على تلبية احتياجات العملاء من النقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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