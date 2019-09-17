المذيعة سهام عمر: تعيش الفرحة فرحتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مذيعة قناة الهلال الفضائية سهام عمر انها تعيش الفرحة مرتين, اولاً بالتعادل السلبي الذي حققه الهلال مع فريق انيمبا النيجيري في ارضه ومعقله بملعب “ابا”, والذي وصفته بطعم النصر برغم المؤامرات والدسائس وكل الظروف الصعبة.ثانياً لنيل زميلتها المذيعة منى الطيب الدكتوراة بامتياز, وبعثت سهام بحسب صحيفة آخر لحظة عبر صفحتها بموقع الفيسبوك بالتهنئة للشعب الازرق, وكل التهاني للدكتور مع عبارة “النجاح بشبهك”, متمنية لها دوام التوفيق.

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