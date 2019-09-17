خلافات حادة بين إبراهومة ومجلس المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دخل المريخ في نفق مظلم بعد أن نفذ اللاعبون إضرابا اتفقوا عليه.

وتفجرت خلافات بين المدرب إبراهيم حسين ومجلس الإدارة على الرغم من أن الديسكو وطاقمه الفني التزموا بكلمتهم بالظهور في التدريبات بناء على وعد قطعه المجلس.

خلافات المدرب الشاب مع مجلس الإدارة لم تكن جديدة إذ كانت حبال الثقة مفقودة تماما من جانب ابراهومة الذي ذكر في وقت سابق أنه لبى نداء المريخ ولم يرفض الإشراف على فريق الكرة على الرغم من تمام علمه أنه قد لا يتسلم مرتبه الشهري قياسا بالظروف المالية الصعبة المعروفة للجميع. ووجد المجلس ضالته في إبراهومة الذي سعى جادا للمساهمة في حل الكثير من المشاكل والمعوقات غير أن ثقة المجلس في المدرب تزعزعت مؤخرا ودخلت مرحلة متأخرة وهو ما يؤكده استدعاء المدرب للتحقيق ليكون استمراره صعبا.