منتجون : توريد حصائل الصادر بالسعر الرسمي ضربة موجعة لنا

الخليج 365 :

انتقد منتجون سياسة بنك السودان بإلزامه المصدرين بتوريد كامل حصيلة الصادر بسعر البنك, وقالوا لـ(السوداني) إن هذا القرار بعيد كل البعد عن تكلفة الإنتاج, ووصفوه بالضربة الموجعة لهم, مؤكدين أن المزارعين يتحصلون على كل أسعار المدخلات بسعر الدولار بالسوق الموازي بجانب شراء معظمهم للجازولين من السوق الأسود.

وأشار المزارع بولاية القضارف محمد الطيب إلى أن الإجراءات التي اتخذها بنك السودان بخصوص الصادر وإلزام المصدرين بتوريد كامل حصيلة الصادر بسعر البنك لا يتناسب وتكلفة الإنتاج، ووصف أن تلك الإجراءات قد تؤدي ذلك لتعرضهم للاعسار والخروج من دائرة الإنتاج.

داعياً إلى الدراسة المتأنية قبل اتخاذ مثل تلك الإجراءات أو القرارات الاقتصادية حتى لا تحدث نتيجة عكسية, مشيراً لاقتراب ميعاد حصاد محصول السمسم وبتكلفة حصاد عالية وبإنتاجية متدنية نسبة للمرض الذي أصاب السمسم, وقال: لم يجد مرض السمسم معالجة أو اهتماما من الجهات الرسمية وتركت المعالجة لاجتهادات المزارعين, وأضاف: الآن أسعار السمسم تتدهور بصورة كبيرة, مناشداً جميع الجهات الرسمية وتنظيمات المزارعين بالسعي للمعالجة حتى لا تترك الأراضي بور في المواسم القادمة, مؤكداً التوسع في المساحات المزروعة خاصة في المواسم السابقة, وأضاف: أي انتكاسة بسبب سياسات خاطئة تكون خصماً على الإنتاج ذلك لجهة الحاجة الكبيرة للمحاصيل.

وأكد المزارع فيصل عبد اللطيف على الزيادة الكبيرة في أسعار المدخلات الزراعية, مشيراً إلى أن المزارع يتحصل على المدخلات بقيمة دولار السوق الموازي, بجانب حصوله على الجازولين المدعوم بالسعر الموازي, لافتاً إلى أن عدد كبير من المزارعين خاصة في مناطق الحواته والمفازة اكملوا زراعتهم بالحصول على الجازولين من السوق الأسود, قال إن سياسة الصادر المعلنة الآن هي نفس السياسة السابقة والجديد أن هناك تشديدا في تطبيقها, وأضاف المشكلة ستكون أكبر في حال تحديد سعر الدولار في الميزانية القادمة بسعر أقل من السعر الحالي البالغ 47 جنيها في البنك, داعياً المزارعين بالتحرك ذلك لجهة أن التاجر لا يتضرر من سياسات بنك السودان لأن مشترياته ستكون وفقاً للأسعار الرسمية للدولار وسيكيف نفسه على الشراء بأقل