تهديدات تنذر بكارثة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

معلومات خطيرة جدا ومهمة كشف عنها عضو مجلس السيادة الاستاذ صديق تاور بخصوص العثور على متفجرات بمطار الخرطوم.

تاور قال لصحيفة الانتباهة الصادرة امس”الأثنين” إنّ المكوّن العسكري بمجلس السيادة يحيطهم علمًا بكل المعلومات.

ونبّه إلى العثور على”80″ مليون دولار في منزل شخص واحد، وأيضًا عثور المجلس العسكري المحلول على مخططات لكتائب الظل”.

وأضاف” خلال الفترة الماضية فأنّ العسكري وضع يده على الكثير من أوكار السلاح المخزّن بكميات كبيرة كما تمكّن من الوصول إلى مخططات كتائب الظلّ بالإضافة إلى تأمين مرافق البلاد، بل ضبطوا من قبل متفجرات في المطار، وأيضًا مخبأ سريًا توجد فيه سبعون بندقية قنص وضبطوا في احدى البنايات أسلحة.

هل بعد هذا الكلام يجوز التريث وتأخير المحاكمة لمن ثبت تورطه فى هذه المخططات ؟ هل ننتظر الى ان تقع الفاجعة – لاقدر الله – من ثم نتحرك باتجاه معالجة الاثار الناتجة عن الحدث ؟ هل يمكننا الحديث عن اهمية توقيف كل من له اتصال بهذا الملف الحيوى والهام ؟ ماذا عن كتائب الظل التى كثر الحديث عنها ؟ هل نترك هذه الكتائب تخطط لجرمها ونتحسر بعد ذلك ؟

انه تهديد كبير لأمن البلد وخطورة كبرى تكتنف حياة المواطنين ، ومن كشف عن هذا الخطر هو احد اعضاء المجلس السيادى (وهو المجلس الرئاسى) وهذا يعنى انه كلام ليس فقط يستحق التوقف عنده بل لابد من التعامل معه بحسم وحزم لان اى تراخ يمكن ان يؤدى الى اثار سالبة يصعب تداركها كما قلنا .

نرجو ان يعتبر الاستاذ صديق تاور ان هذا الملف مقدم على غيره ولابد ان يتولى تحريكه بنفسه ولايبالى بما يثار فى وجهه من غبار وعقبات قد تعتبر مقصودة ومن عمل عناصر الدولة العميقة المتغلغلة فى كل مراحل الحكم ومستوياته.