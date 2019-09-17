قضية سيف تيري.. المتحري يكشف تفاصيل مثيرة

كشفت تحريات نيابة الحاج يوسف محكمة جنايات بحري وسط أمس تفاصيل مثيرة في قضية (35) متهما من بينهم مهاجم المنتخب الوطني ولاعب نادي المريخ (سيف تيري) بإثارة الشغب والنهب والإتلاف، وذلك لحرقهم قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف، وعربات تابعة للدولة وأخرى لمواطنين، في الفترة التي شهدتها البلاد إبان حراك إسقاط النظام السابق.

إشاعة عبر المساجد

وقال المتحري مولانا فيصل آدم وكيل أعلى النيابة والمشرف على قسم شرطة التكامل، عند مناقشته في جلسة القضية الثانية، أن أحداث تلك القضية بدأت عند بث شائعة عبر مساجد المنطقة في الساعة الثانية صباحا، أن هناك أفرادا يتبعون الدعم السريع سوف يتهجمون على سكان المنطقة ويقومون بقتل الأشخاص ونهب ممتلكاتهم، الأمر الذي دفع أهل المنطقة بالخروج من منازلهم، وتوجهوا إلى قسم الشرطة بعد أن علموا أن الأشخاص الذين قاموا بقتل مواطن بمنطقة التعويضات تم القبض عليهم بعد أن تم الاشتباه فيهم من قبل أفراد الدعم السريع.

وأكد فيصل القبض على المتهمين واقتيادهم إلى قسم شرطة التكامل مع إحضار عربة ودراجات بخارية للمشتبه فيهم، مشيرا إلى أن المواطنين حضروا إلى القسم وهم يهتفون (مطالبين بالإعدام في ميدان عام)، موضحا أن هناك بعض المواطنين علموا أن ما تم بثه عبر المساجد شائعة فعادوا إلى منازلهم والآخرون ظلوا في مكانهم.

هجوم على القسم

وأشار المتحري إلى أن المتهمين قاموا بالهجوم على القسم وهم يحملون الأسلحة البيضاء، مما دفع أفراد الشرطة الموجودين بالقسم إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء والغاز المسيل للدموع لفض الهجوم، إلا أنهم لم يتمكنوا وظلوا موجودين حتى نهاية الأحداث، ويشاهدون المتهمين وهم يقومون بتهشيم الزجاج في قسم الشرطة وإشعال النيران ونهب ممتلكات القسم.

وأضاف المتحري أن ثمة عربات كانت بالقرب من القسم للحفاظ عليها وحراستها، حيث إن هنالك (عدد اثنين بص شرطة، وعربات نفايات تابعة لمحلية شرق النيل، وترحيل لموظفي الجوازات) بالإضافة إلى عربة سحاب أحضرت عربة أكسن بتوجهات من الشرطة لإجراءات قانونية، وأنه تم إتلاف تلك العربات، مضيفا أنه تم فتح البلاغ بتاريخ (7/6/2019) بواسطة رئاسة محلية شرطة الحاج يوسف، كما أنه لم يتم القبض على المتهمين في ليلة الحادثة وذلك لتوقف العمل بالقسم بعد إتلافه .

سيف تيري

وقدم المتحري مستند اتهام يوضح أن قيمة تلف العربات تقدر بـ(18) مليار جنيه، لافتا للمحكمة أن المفقودات من داخل القسم عبارة عن عدد (3) جهاز كمبيوتر وجهاز تلفزيون بملحقاته بجانب مبرد مياة وطفاية حريق وهنالك مفقودات أخرى.

وأشار المتحري إلى أنه من خلال التحري مع شهود الاتهام، أفادوا أن المتهمين قاموا بالمشاركة في إتلاف القسم، وعند القبض على بعض المتهمين والتحري معهم أرشدوا على بقية المتهمين، كما أن هناك ثلاثة أفراد من الشرطة شاهدوا المتهم الحادي عشرة (سيف تيري) وهو يحمل ساطورا، ويهتف أمام قسم الشرطة، ومن ثم شارك مع المتهمين في إتلاف قسم الشرطة، وقال المتحري إن هنالك (3) متهمين تم شطب الاتهام في مواجهتهم وتم تقديم (35) متهما للمحاكمة.

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فلاش باك

وتشير التفاصيل الأولية أن المتهمين توجهوا إلى قسم شرطة التكامل بغرض إخراج متهمين مشتبه بهم في بلاغ آخر، عندها أخطرهم أفراد القسم أنه عقب اكتمال الإجراءات القانونية سوف يتم إطلاق سراحهم، إلا أن المتهمين اعترضوا على ذلك، وتسللوا داخل القسم وقام أحد المتهمين بفتح باب الحراسة وإخراج المتهمين المشتبه فيهم، بالإضافة إلى فتح خزانة القسم وأخذ أموال منها، كما أن المتهمين قاموا بإتلاف عربات الشرطة وحرق القسم وما يحتويه من ملفات.

وكثفت المباحث تحرياتها وتم توقيف 34 متهما من بينهم مهاجم بالمنتخب الوطني ولاعب المريخ، وعقب الفراغ من التحريات وجهت النيابة تهمة للمتهمين تحت نص المواد “21/175/174/182/183″من القانون الجنائي المتعلقة بالنهب والسرقة والإتلاف والتعدي والاشتراك الجنائي، وفصلت الاتهام في مواجهة بقية المتهمين وإحالتهم إلى نيابة الأسرة والطفل لصغر سنهم.

تقرير: آيات فضل

الخرطوم: (صحيفة السوداني)