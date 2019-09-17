اتحاد المصارف: قادرون على تلبية احتياجات العملاء من النقود

التاريخ: 17-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements كشف اتحاد المصارف عن استقبال البنوك توريدات كبيرة من السيولة النقدية يومياً من العملاء الأمر الذي أدى لحدوث استقرار في عمليات السحب والإيداع، وأوضح رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس لمصادر أن البنوك أصبحت قادرة على تلبية احتياجات العملاء من النقود، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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