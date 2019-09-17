بدء إجراءات دولار الكرامة

التاريخ: 17-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة كشف مدير البنك المركزي بالخرطوم محمد عصمت يحيى عن بدء إجراءات تبرعات لخزينة البنك دون فوائد. وأعلن عصمت عن تسارع خطوات إجراءات وديعة دولار الكرامة، وتوقع إعلان الإجراء قريباً. وأفصح لمصادر أمس، عن إيداع عدد من رجال الأعمال باتحاد أصحاب العمل لأموال دولارية دون فوائد للإسهام في معالجة الوضع الاقتصادي، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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