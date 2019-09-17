تشارك المطربة فاطمة عمر مساء الجمعة القادم, في احياء الامسية الغنائية التي تنظمها لجان احياء بحري لدعم طلاب المدارس المحتاجية. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة دعت اللجان الراغبين في حضور الأمسية احضار ما يتوفر لهم من حقائب مردسية وكتب وكراسات وعلب هندسة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة عمر: (تعال وجيب المعاك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.