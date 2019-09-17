محمد صلاح يهدد دروجبا وإيتو

يطمح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى التطلع لأرقام قياسية جديدة مع انطلاق النسخة الجديد من دوري أبطال أوروبا بمباراة فريقه ضد نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

ويستطيع النجم المصري في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة باسم لاعب إفريقي في المسابقة الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي برصيد 44 هدفًا

قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).

2- الكاميروني صامويل إيتو - 33 هدفا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).

3- المصري محمد صلاح - 22 هدفا (بازل، روما، ليفربول).

4- الإيفواري سيدو دومبيا - 19 هدفا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).

5- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفا (بوروسيا دورتموند).

6- الكاميروني فينسنت أبوبكر - 14 هدفا (بورتو، باكشتاش) والليبيري جورج ويا - 14 هدفا (باريس سان جيرمان، ميلان) والتوجولي إيمانويل أديبايور - 14 هدفا (موناكو، أرسنال، ريال مدريد، باشاكشهر).

هل اقترب الرحيل.. ليفربول يراقب نجم نيجيريا لخلافة محمد صلاح

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يخطط نادي فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي نجم فريق فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن أن ليفربول يتابع النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب الغواصات الصفراء من أجل ضمه في يناير المقبل والذي كان قد تألق مع نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصرز

وكان تشوكويزي صاحب الـ20 عاما قد انضم إلى فياريال عام 2018، ونجح في تسجيل 5 أهداف خلال 26 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وفي الموسم الحالي نجح في تسجيل هدف بعد خوض الفريق 3 مباريات.

ولم يبرم ليفربول أي صفقة في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي رغم رحيل المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، واكتفى بالنجوم الموجودين في صفوفه.

ويملك ليفربول 5 لاعبين في خط الهجوم وهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري ولكن يبدو أن تشوكويزي سيكون البديل لمحمد صلاح لأنه يجيد في مركز الجناح الأيمن.

ويسعى ليفربول مبكرا إلى التعاقد مع بعض اللاعبين في خط الهجوم، تحسبا لرحيل أي من لاعبي الخط الأمامي، خاصة في ظل العروض العديدة التي يتلقاها أبطال أوروبا.

كانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن مسؤولي ليفربول قرروا السماح برحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي ويمتد عقده حتى يوينو 2023 وكان "مو" قد ساهم في وصول الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 2018 و2019 وحقق اللقب هذا العام على حساب توتنهام.

وفاز محمد صلاح مع ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019 على حساب تشيلسي وحصد جائزة هداف الدوري الانجليزي مرتين.