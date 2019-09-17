فرغ الفنان أحمد الصادق من البروفات التي ظل يجريها طوال الاسبوع الماضي, استعداداً لحفله الجماهيري يوم الخميس القادم بالخرطوم, والذي قال انه اول حفل بعد زوال النظام البائد, والاول في العهد الجديد.
وقالت صحيفة آخر لحظة ان الصادق سيقدم خلال الحفل باقة من الاغنيات الجديدة ومن المتوقع ان يشرف الحفل بالحضور شقيقه حسين الصادق.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الصادق: أول حفل في العهد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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